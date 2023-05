Negli ultimi mesi, il mondo dello sport è rimasto con il fiato sospeso dopo la notizia delle gravi condizioni di salute del campione di pattinaggio sul ghiaccio Roman Kostomarov.

Dopo uno dei suoi ultimi spettacoli, Roman Kostomarov è stato ricoverato in ospedale a seguito di una polmonite. Purtroppo, le sue condizioni sono peggiorate e hanno messo a serio rischio la sua vita. I medici sono stati costretti a ricorrere ai macchinari per il supporto vitale e ad amputare i piedi ed alcune dita delle mani.

Non erano certi che ce l’avrebbe fatta, ma Roman Kostomarov si è svegliato e ora ha davanti a se una salita lunga e difficile. La moglie, per tutti questi mesi, gli è sempre rimasta accanto.

Per la prima volta, dopo le numerose indiscrezioni circolate sul web, il campione olimpico si è mostrato sui social. Uno scatto che mostra il suo viso segnato, mentre indossa una felpa nera e un cappuccio sulla testa. Non potrà più pattinare, ma Roman Kostomarov oggi può definirsi un sopravvissuto. Ecco le parole che accompagnano il post:

Ciao a tutti.

Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me, hanno pregato per me, hanno creduto che sarei uscito da questa difficile situazione che la vita mi ha presentato. Ci sono ancora tante difficoltà davanti, ma spero di poterle superare tutte grazie alla mia famiglia e ai medici che mi hanno tirato fuori da questo mondo e collaborano ancora con me. Grazie a tutti!