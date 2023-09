Dopo le ultime indiscrezioni che si sono diffuse, la moglie di Adamo ha deciso di rompere il silenzio. Poche ore fa, è emersa la notizia che Raffaella sapeva già nel 2016 che suo marito fosse ancora vivo, poiché avrebbe presentato una denuncia nei confronti dell’uomo.

Ma la donna ha spiegato che dopo una segnalazione ricevuta su Adamo, aveva contattato il consolato italiano ad Atene, per scoprire se davvero il marito fosse ancora vivo e vivesse in Grecia, ma aveva ricevuto una risposta negativa.

Dopo una segnalazione di Adamo in Grecia, ho contattato nel 2019 il Consolato italiano ad Atene per avere conferma della sua presenza sul territorio greco e mi è stato risposto che lì non c’era nessuna traccia di lui.

Questa la risposta della donna dopo le polemiche delle ultime ore. Ospite al programma tv Chi l’ha visto, Raffaella aveva spiegato di aver avviato le pratiche per il divorzio, dopo 10 anni dalla scomparsa di Adamo. Ma il suo legale ha scoperto che suo marito non era considerato un uomo deceduto e non era considerato un uomo scomparso, perché nel 2022 aveva presentato una richiesta per essere un cittadino italiano residente in Grecia. Da quel momento, la vicenda ha raggiunto un incredibile clamore mediatico.

Adamo non ha voluto lasciare dichiarazioni

Gli inviati del programma tv Chi l’ha visto hanno rintracciato Adamo in Grecia ed hanno provato ad intervistarlo. Ma l’uomo si è rifiutato di rilasciare dichiarazione e si è sottratto alle telecamere. Vuole essere lasciato in pace. Di fronte alla notizia, Raffaella ha commentato così:

Non lo contatterò, non è un uomo e non è un padre.

Le loro figlie, oggi diventate grandi, all’epoca erano minorenni. Adamo non le ha mai cercate. La Procura ha avviato un fascicolo d’indagine e accusato l’uomo di violazione degli obblighi familiari, sia nei confronti della moglie che delle due figlie.