Dopo lo scandalo sulla scomparsa e il ritrovamento di Rudy Farias, il ragazzo ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutta la verità

Rudy Farias è stato ascoltato dalle autorità ed ha raccontato come è stato costretto a vivere in questi 8 lunghi anni: "Sono libero"

Dopo lo scandalo del ritrovamento di Rudy Farias, il 25enne stesso ha deciso di rompere il silenzio. La madre aveva denunciato la sua scomparsa 8 anni fa, quando aveva solo 17 anni. Per tutto questo tempo, le autorità lo hanno cercato in tutto il mondo. Fino a pochi giorni fa, quando è arrivata una notizia bellissima, ma che poi si è rivelata un’enorme bugia.

Rudy Farias è stato trovato in stato confuso fuori una chiesa, la notizia ha fatto rapidamente il giro del web. Tuttavia, dopo accurate indagini, le autorità hanno scoperto che in realtà quel ragazzo non era mai scomparso, era tornato a casa sua il giorno successivo alla denuncia. La madre aveva mantenuto il segreto e trascorso qualche anno aveva iniziato a presentarlo, con un nome falso, come suo nipote. Perché se suo figlio era tornato a casa ha continuato a far credere agli agenti che fosse scomparso e a far proseguire le ricerche per otto lunghi anni?

Le parole di Rudy Farias

Il 25enne è stato ascoltato dagli inquirenti, ha parlato della “Sindrome di Stoccolma”. Una condizione che porta il “prigioniero” a provare un sentimento positivo verso il suo “aguzzino”. Ha confessato di essere stato tenuto segregato in casa per anni, ma di non aver mai subito abusi. La madre lo ha manipolato a suo piacimento, facendogli un vero e proprio lavaggio del cervello.

Non si è imposta con me o cose del genere. Volevo essere libero, ma mia madre mi ha manipolato emotivamente. Si tratta di cose che mi hanno davvero messo a disagio. Quando le persone venivano a trovarla, mi nascondeva nella sua camera da letto. Una volta la mia famiglia è venuta a trovarla e io li ascoltavo felici da dietro una porta. Volevo solo vivere la mia vita.

Sono stati proprio i vicini di casa i primi ad insospettirsi. Il ragazzo ritrovato nelle foto, era identico a quello che la donna aveva presentato come suo nipote.

Rudy Farias si è detto felice di essere stato liberato e pronto a vivere una nuova vita. Tuttavia, le forze dell’ordine non hanno ancora accusato la madre. Vogliono raccogliere più elementi durante le indagini.