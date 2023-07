Lo scorso fine settimana la storia di Rudy Farias ha fatto il giro del mondo attraverso le testate giornalistiche e i social network. Un ragazzo ritrovato dopo 8 lunghi anni, in stato confusionale fuori una chiesa, con diversi traumi sul corpo e una ferita alla testa.

La madre aveva denunciato la scomparsa del ragazzo nel 2015. Aveva solo 17 anni, era uscito con i suoi due cani e non aveva più fatto rientro. Janie Santana, questo il nome della donna, aveva raccontato alle autorità che il figlio soffriva di depressione ed era appena uscito da un grave trauma emotivo. Da quel momento, gli investigatori lo hanno cercato per anni.

Pochi giorni fa è arrivata una notizia che ha portato gioia nel cuore di tutti, ma sembrerebbe che le cose non siano andate proprio come si era inizialmente ipotizzato. Gli agenti hanno pensato che Rudy Farias fosse stato rapito e maltrattato, viste le sue condizioni. Ma in realtà è emerso che il ragazzo di 25 anni, negli ultimi 8 anni non era affatto scomparso.

Gli inquirenti, in una conferenza stampa, hanno spiegato che dopo aver parlato con il giovane e con i vicini, che solo ora hanno collegato tutto, è emersa una verità inaspettata. Vogliono continuare ad indagare, prima di procedere con le accuse. Rudy Farias sarebbe tornato a casa il giorno successivo alla scomparsa, ma la madre lo avrebbe tenuto recluso, senza permettergli di studiare, lavorare, uscire ed avrebbe continuato a far credere alle autorità che fosse ancora scomparso.

Ancora nessuna accusa nei confronti di Rudy Farias e sua madre

Non è chiaro il perché di una tale azione, i vicini hanno raccontato che qualche volta hanno visto il ragazzo entrare ed uscire di casa, ma la madre lo aveva presentato come un nipote. Gli aveva perfino fornito un nome falso.

Il pm, per il momento, si è rifiutato di procedere con le accuse, nonostante sia illegale mentire alle autorità in un indagine per una persona scomparsa. Per il momento, gli elementi emersi sono ancora pochi e prima di procedere contro la donna e lo stesso 25enne, vogliono vederci più chiaro. Rudy Farias ha vissuto sotto l’ombra della madre per anni, nonostante avesse l’età per uscire allo scoperto e farla finita. Voglio quindi capire perché abbiano continuato a far credere a tutti che il giovane fosse scomparso e fatto proseguire le indagini per il ritrovamento per i successivi 8 anni. Perché il giovane ha rinunciato a tutta la sua vita per starsene recluso in una casa? Saranno solo ulteriori indagini a trovare la risposta.