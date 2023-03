Il caso della scomparsa del campione Antonin Hajek, si è chiuso con il peggiore degli epiloghi. Dopo mesi dall’allarme della sua scomparsa, è stato ritrovato senza vita.

Antonin Hajek è molto conosciuto nel mondo dello sport, è diventato famoso come uno degli atleti di punta delle discipline invernali per la Repubblica Ceca. Nel 2008, la sua carriera sembrava essere giunta al termine, dopo un incidente in pista e un grave incidente automobilistico, dal quale si è salvato per miracolo. Nonostante i traumi e le fratture riportate, era riuscito a riprendersi e a tornare in pista.

La scomparsa di Antonin Hajek

Diversi mesi fa, è stata diffusa la notizia della sua scomparsa. Antonin Hajek era svanito del nulla dopo il divorzio con la sua ex moglie Veronika Hajkova.

Il campione ha fatto perdere le sue tracce, senza avvisare la famiglia o i suoi amici. Per mesi tutti lo hanno cercato, fino al tragico epilogo.

Il suo corpo senza vita è stato ritrovato vicino al mare, nelle isole Langkawi, in Malesia.

Fonti certe vicine alla famiglia, hanno dichiarato che purtroppo era irriconoscibile e probabilmente deceduto da mesi. Non è ancora chiaro cosa gli sia accaduto, anche se molti credono che possa entrarci il divorzio. Lo sciatore non aveva mai accettato la fine della storia con sua moglie. Potrebbe essersi tolto la vita.

Tuttavia, non sono arrivate ancora conferme sulle cause certe del decesso. Con molte probabilità, verrà disposta l’autopsia. Grazie all’esame medico, potrà essere fatta luce sul mistero della sua scomparsa, che ha addolorato la famiglia, tutti coloro che lo conoscevano e il mondo dello sport.

Antonin Hajek aveva solo 36 anni.