Un epilogo straziante è quello che ha visto protagonista un bimbo di soli 6 anni, chiamato Landon Raber. Dopo ore dalla sua scomparsa è stato ritrovato ormai senza vita in un laghetto e pochi metri dalla sua abitazione. I medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

In tanti in queste ore stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza alla famiglia per la straziante perdita subita. Gli agenti stanno portando avanti tutte le indagini del caso.

I fatti sono iniziati nella giornata di domenica 10 luglio, nell’abitazione del bimbo che si trova in Virginia. Il piccolo di soli 6 anni, era affetto da sindrome di Down e da autismo non verbale.

Il quel pomeriggio stava giocando fuori casa e fino a quel momento, tutto stava procedendo normalmente. I genitori lo hanno perso di vista solo per pochi istanti, quando all’improvviso si sono resi conto che il piccolino era scomparso.

Inizialmente hanno provato a cercarlo da soli, ma visto che i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati, hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine.

Nell’abitazione della famiglia sono arrivati diversi agenti e le ricerche sono partite proprio da lì. In poche ore sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e diversi volontari locali.

Il ritrovamento del piccolo Landon Raber

Alla fine il tragico epilogo è arrivato nella mattinata di lunedì 11 luglio, intorno alle 5.30 del mattino. Le forze dell’ordine hanno ritrovato il piccolo, ormai senza vita in un laghetto a pochi metri dalla casa. Era annegato.

Gli agenti ora stanno portando avanti tutte le indagini del caso, poiché ci sono diversi punti da chiarire. La maggior parte dei genitori dei bimbi affetti da autismo hanno vissuto il dramma della scomparsa dei figli, perché questa condizione porta i piccoli a perdere l’orientamento. Lo sceriffo della contea William G. Kidd Jr, in una nota ha dichiarato: