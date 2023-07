Arezzo, dopo ore di disperazione è stato ritrovato e sta bene il bimbo di 11 anni scomparso: era uscito da casa e non era più rientrato

Una notizia davvero bellissima è quella che è arrivata in queste ultime ore sul bimbo di 11 anni, che risultava essere scomparso dal primo pomeriggio di mercoledì 26 luglio. Dopo ore di angoscia e ricerche è arrivato l’esito positivo, che tutti speravano.

I familiari del piccolo hanno vissuto ore di grande ansia e disperazione. Al momento però, non si conoscono ancora bene i motivi di questo allontanamento che sembra essere volontario.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono iniziati intorno alle 15 di mercoledì 26 luglio. Precisamente nella città di Arezzo, in cui il bambino vive con la sua famiglia.

Era uscito dalla sua abitazione e per lui ed i suoi cari, sembrava essere una giornata come le altre. Tuttavia, solo qualche ora dopo, quando i genitori non lo hanno visto rientrare che si sono allarmati.

Fino alla sera il suo telefono risultava essere acceso ed infatti, l’ultima informazioni che hanno avuto di lui, era proprio quella che si trovava in zona Campo di Marte, dietro la stazione di Arezzo.

Prima di allertare le forze dell’ordine, la madre ed il padre hanno provato a cercarlo da soli. Però visto che le loro ricerche non hanno avuto esito, si sono recati in caserma per denunciare l’accaduto.

Il ritrovamento del bimbo di 11 anni scomparso

Gli agenti di polizia, vista la delicatezza del caso, hanno avvito tutte le ricerche. Alla fine, dopo ore di strazio è arrivata la bella notizia. Le forze dell’ordine hanno ritrovato il piccolo sano e salvo, anche se non si conoscono ancora le cause dietro il suo allontanamento. In una nota ufficiale hanno scritto:

Si sono concluse positivamente le ricerche del minore residente a Civitella, in Val di Chiana, che si era allontanato da casa alle 15 di ieri(mercoledì 16 luglio).