Morte Sinead O’Connor: i manager rompono il silenzio su cosa stava facendo negli ultimi giorni

Dopo giorni dalla scomparsa improvvisa di Sinead O’Connor, i manager rompono il silenzio. Kenneth Pepenfus e Carl Papenfus hanno rivelato che la cantautrice irlandese era tornata a Londra e stava lavorando al suo prossimo album e ad un film sulla sua vita.

Il team di Sinead O’Connor ha scelto di ricordarla con una nota commovente, chiarendo quali fossero le aspettative per il suo futuro, prima della drammatica notizia della sua dipartita.

Le parole dei manager

Vorremmo cogliere questa opportunità per inviare il nostro amore, i nostri pensieri, le nostre preghiere alla famiglia di Sinead O’Connor. Vorremmo ringraziare innanzitutto l’incredibile amore e il supporto per Sinead da parte dei suoi fan. Hanno prevalso nel loro supporto e gentilezza per tutto il tempo. Va detto che stava completando il suo nuovo album, rivedendo le nuove date per il tour. E considerando le opportunità in relazione ad un film basato sulla sua autobiografia. Erano in corso piani meravigliosi. È stato un onore aver lavorato con Sinead, per noi era molto di più, era una famiglia. Riposa in pace.

Sinead O’Connor e la perdita di Shane

Aveva deciso di andare avanti con la sua carriera ed era tornata a Londra, in quello stesso appartamento in cui è stata trovata priva di vita all’età di 56 anni. Sinead O’Connor non ha avuto una vita facile, ha sofferto di problemi mentali e lo scorso anno, ha perso suo figlio 17enne. Shane si è tolto la vita dopo essere fuggito da una struttura per la salute mentale. Aveva già provato in precedenza a compiere un gesto estremo. Un dolore che l’ha stravolta e che ha cambiato la sua vita. La stessa O’Connor aveva sempre raccontato che Shane era l’unico che l’amava davvero e che senza di lui ormai era come una “creatura notturna persa”.

La polizia di Londra non ha rivelato le cause del decesso della star, ma ha fatto sapere che quanto accaduto a Sinead O’Connor “non verrà trattato come sospetto”.