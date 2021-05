Si è parlato tanto di Battista della Chiave, l’anziano sordomuto che raccontò di aver visto la piccola Denise Pipitone. Oggi, dopo tanto tempo, a rompere il silenzio in diretta tv, è sua figlia Giusy Della Chiave. La donna ha spiegato ai microfoni della trasmissione La vita in diretta, che nessuno ha capito ciò che stava dicendo suo padre.

L’uomo, secondo lei, non aveva capito le domande che gli venivano fatte e stava raccontando degli episodi accaduti quando era un ragazzino. Lo faceva sempre anche con loro, raccontava del mare, della barca.

Non è vero niente, non dice di vedere la bambina che era in braccio a mio cugino. No, no e no. Se noi sapevamo qualcosa e mio padre ci diceva qualcosa, non aspettavamo 17 anni per dire si è vero ha visto la bambina. Stava raccontando una cosa accaduta a lui da bambino. Mio padre non lavorava in quella fabbrica.