Purtroppo l’agonia di Alba Chiara Corigliano è durata un lungo mese, poiché alla fine, dopo quel sinistro in cui è rimasta coinvolta con sua madre, ha portato al suo straziante decesso. Pochi giorni prima aveva fatto la promessa di matrimonio e le nozze erano in programma proprio per questa estate.

Sono davvero tante le persone addolorate e sconvolte da questa straziante scomparsa, che ha lasciato grande dolore e sconvolto nei cuori di chi le voleva bene. Infatti da quando ha iniziato a circolare la notizia, sono tante le persone che hanno voluto ricordarla con un post sui social.

Il dramma si è consumato intorno alle 17, di domenica 25 febbraio. Precisamente lungo la strada statale 107 Silana, che collega Crotone a Cosenza, in località Brasimato. I due fidanzati, lei di 33 anni e lui di 43, nel fine settimana hanno partecipato ad una gara di ballo e dopo aver finito, avevano ripreso l’auto per rientrare alla loro abitazione.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dal parte delle forze dell’ordine, la Fiat Punto, si è scontrata frontalmente conto una Volkswagen Golf, con a bordo mamma e figlia. Le due macchine sono diventate un cumulo di lamiere ed i passanti, nel vedere la gravità del sinistro, hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine.

Il decesso di Alba Chiara Corigliano un mese dopo il grave sinistro

CREDIT: EXPLORE ITALY

I due fidanzati purtroppo sono deceduti praticamente sul colpo. Tuttavia, le condizioni della ragazza 31enne e di sua madre, sono apparse da subito molto gravi. Infatti i sanitari intervenuti, le hanno prima stabilizzate sul posto e poi le hanno trasportate d’urgenza all’ospedale Pugliese-Ciaccio, di Catanzaro.

Tuttavia, è proprio qui, che nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 marzo, la giovane ha perso la vita. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvarla, le sue condizioni si sono aggravate, fino al decesso.

Alba Chiara aveva 31 anni e questa estate si darebbe dovuto unire in matrimonio con Francesco, le promesse le avevano fatte il 14 febbraio, pochi giorni prima dell’incidente. Oltre al compagno, ha lasciato la mamma Teresa che ancora ricoverata, il fratello minore Michele ed il papà Gaetano.