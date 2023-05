Si chiamavano Antonio Cerruti e Nicole Rebecca Gaia Belluschi i due fidanzati che purtroppo hanno perso la vita in un grave sinistro in moto, nella giornata di sabato 29 aprile. La madre del ragazzo, ora è disperata dalla grave perdita subita.

Mamma Luana ed il papà in quella giornata dovevano essere con loro, ma hanno preferito rimanere a casa. Intorno alle 17 hanno provato a chiamarli, ma le loro chiamate non hanno mai avuto una risposta.

I due genitori all’improvviso, hanno letto la notizia sui social del decesso di due ragazzi a causa di un sinistro. Hanno letto che lui era del 1991 e la ragazza del 1999. Alla fine hanno chiamato i Carabinieri e purtroppo hanno avuto la triste conferma. Mamma Luana a Il Gazzettino, ha detto:

Le moto erano la sua vita: le guidava da quando aveva 16 anni e sistemava anche quelle degli amici. Ma è sempre stato prudente, un pilota esperto. Non ha mai fatto incidente. Non riusciamo a darci una spiegazione.

Era il nostro unico figlio. Per noi è successa una cosa troppo grande. Sono deceduti tutti e due, insieme. Adesso siamo disperati.

Il dolore della madre di Antonio Cerruti, dopo il sinistro in moto per i due fidanzati

Antonio era attento per strada: ci avvertiva sempre quando partiva ed evitava di guidare di sera, proprio per evitare di correre rischi. Lui e Nicole stavano insieme da pochi mesi, ma la sua fidanzata era già di casa, veniva da noi tutti i fine settimana. Siamo disperati tutti quanti.

Con queste parole mamma Luana ha concluso l’intervista dopo il decesso del suo unico figlio di soli 31 anni.

I fatti sono avvenuti intorno alle 17 di sabato 29 aprile. Precisamente in via XXVIII Giugno, vicino l’incrocio con via San Martino, nel comune di Volpago del Montello, in provincia di Treviso.

I due giovani erano in sella alla moto Ducati di Antonio. Erano andati a pranzo fuori. Quando all’improvviso il ragazzo ha perso il controllo del suo veicolo e sono finiti contro un palo. Sulla strada non risultano esserci segni di frenata. Ora infatti saranno solo le ulteriori indagini a far luce sull’accaduto.