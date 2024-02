Si chiamavano Gessica Muià e Francesco Giovinazzo, due fidanzati entrambi 23enni, che purtroppo nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, hanno perso la vita. Erano appena usciti da locale, nel quale la ragazza aveva festeggiato il suo compleanno.

Avevano passato la serata con altri amici ed insieme, una volta finito tutto, avevano ripreso la macchina e stavano tornando alle loro abitazioni. Quando all’improvviso, è avvenuto l’impensabile.

Gessica quel giorno aveva compiuto 23 anni e così, insieme al suo ragazzo e ad altri amici, ha voluto festeggiare questo evento per lei importante. Francesco era con lei ed aveva deciso di farle una sorpresa.

Proprio mentre erano tutti insieme, ha deciso di inginocchiarsi e chiederle di sposarlo. Lei era al settimo cielo ed ovviamente, ha subito risposto di si. Hanno pubblicato questo momento così speciale, con dei post sui social.

Il loro amore, nonostante la loro giovane età, sembrava essere così maturo e reale. Fino purtroppo al triste epilogo, che ha portato alle loro strazianti scomparse. Sono rimasti insieme, fino alla fine dei loro giorni.

Il sinistro in cui sono deceduti i due fidanzati

Era la sera tra martedì 30 e mercoledì 31 gennaio. Tutti gli amici erano stati ad un locale a festeggiare il compleanno di Gessica. Una volta usciti tutti sono risaliti a bordo della loro macchina.

I due 23enni erano a bordo della Fiat 500, che apparteneva proprio a Francesco Giovinazzo. Con loro c’era anche il cugino 20enne del ragazzo, l’unico sopravvissuto al sinistro.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, l’automobilista avrebbe perso il controllo della macchina. Una volta usciti fuori strada nel centro del paese di Rosarno, sono finiti contro un pilastro che costeggia la carreggiata.

I presenti si sono resi subito conto della gravità di questo sinistro. Infatti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. I medici però, per Gessica e Francesco non hanno potuto far nulla che constatare i loro decessi. L’altro ragazzo si trova ora ricoverato, in prognosi riservata.