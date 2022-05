È morto nella giornata di domenica 1 maggio, il famoso attore di soap opera Jerry Ver Dorn, all’età di 72 anni. Purtroppo già da molto tempo aveva scoperto di avere il cancro e dopo una lunga battaglia, il suo cuore ha cessato di battere per sempre nella sua abitazione.

I suoi familiari sono stati i primi ad annunciare la triste notizia, con un messaggio su Twitter. Da quel momento tanti personaggi famosi del molto dello spettacolo hanno voluto ricordarlo con un post sui social.

Jerry Ver Dorn era nato nel novembre del 1949, nel South Dakota. Era appassionato di recitazione ed infatti, in un primo momento, ha iniziato a lavorare come attore al teatro di Broadway, partecipando in diversi spettacoli.

Alla fine è stato notato da uno degli agenti del Guiding Light. È proprio a quel punto che è riuscito ad ottenere il ruolo di Marlen, in una soap che è andata in onda al canale della CBS, fino al 2005.

In Italia è diventato molto conosciuto interpretando un avvocato chiamato Ross Marler, nella serie intitolata Sentieri.

Era sposato con Beth, che ha 44 anni ed aveva conosciuto proprio mentre era sul set di uno dei film in cui ha lavorato. Dalla loro unione sono nati 2 figli, Jake e Peter. Oltre a loro ha lasciato anche 3 nipotini chiamati Benjamin, Nora e Penelope.

Il messaggio della famiglia per la morte dell’attore Jerry Ver Dorn

Ad informare tutti della straziante perdita sono stati proprio i suoi familiari con un messaggio su Twitter. Nel post hanno scritto:

Siamo molto tristi nell’annunciarvi che l’attore Jerry Ver Dorn, è morto. Ha interpretato molti ruoli, tra cui un uomo Clint Buchanan e l’ha rapidamente fatto suo.