Una lotta durata 2 lunghi anni è quella che ha dovuto vivere Dorita Delle Donne, una ragazza di 34 anni originaria di Castellammare di Stabia, ma che viveva a Londra ormai da tempo. A dare la triste notizia della sua scomparsa, è stata proprio sua moglie Ester.

Una notizia che ha lasciato dolore e sconforto nei cuori di chi le voleva bene, ma anche in quelli che avevano solo sentito la sua storia. Si era sposata con la compagna a lo scorso dicembre, mentre era in ospedale.

Dorita conosciuta da tutti come Dory, lavorava come manager da Gordon Ramsey ed era molto conosciuta proprio per questo. A novembre del 2021, ha scoperto di essere affetta da un brutto male aggressivo al seno.

I medici in un primo momento l’avevano scambiato per una ciste. Tuttavia, è solo dopo tutti gli accertamenti del caso che è emersa la sua triste realtà.

La 34enne era affetta da: un brutto male al seno triplo negativo metastativo, aggressivo e inoperabile.

Da quel momento per la ragazza è iniziata una lotta, anche se lei sapeva che in poco tempo la situazione per lei sarebbe peggiorata. Per questo sperava di poter realizzare tutti i suoi ultimi desideri, prima di perdere la vita.

Il triste annuncio della moglie di Dorita Delle Donne

Lo scorso 22 dicembre, mentre era ancora ricoverata all’Hillingdon Hospital con la compagna Ester avevano deciso di unirsi in matrimonio. Però è proprio poco dopo Natale, che le condizioni della donna sono peggiorate improvvisamente.

Da quel momento i medici non hanno potuto fare più nulla. Purtroppo il giorno di Capodanno, l’1 gennaio 2024, Dorita ha perso la vita. A dare l’annuncio con un post sui social la moglie Ester Sanna, ha scritto: