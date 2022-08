Particolarmente commovente la storia di Dorita Delle Donne, una donna italiana di 32 anni che vive a Londra insieme alla sua compagna e che circa un anno fa ha ricevuto la più terribile delle notizie, un tumore incurabile. Intervistata da Fanpage.it, la sua compagna Ester ha raccontato la sua storia ed ha chiesto aiuto affinché l’amore della sua vita possa esaudire i suoi ultimi desideri.

La storia di Dorita è iniziata circa un anno fa, quando insieme alla sua compagna di vita Ester si trovava in vacanza in Sardegna. Da tempo la 32enne accusava dei dolori al seno e i medici consultati fino a quel momento le avevano detto che si trattava di semplici cisti e che poteva stare tranquilla.

Mesi dopo, tornata a Londra, ha svolto altri controlli che sta volta le hanno presentato davanti una amarissima verità: un carcinoma mammario in stato avanzato e non operabile.

Per mesi la donna si è sottoposta ad ogni tipo di cura, anche sperimentali. Cure che inizialmente avevano dato una speranza, ma che nell’ultimo periodo hanno perso il loro effetto.

Il destino di Dorita sembra segnato e da terapie curative si è passati inevitabilmente a quelle palliative.

Nonostante tutto lei non vuole arrendersi, vuole credere ancora nel futuro e vivere la sua vita al massimo delle possibilità.

La bucket list di Dorita Delle Donne

Dorita in questo periodo difficile, ha sempre potuto contare sul supporto di Ester, la sua compagna, la persona che più la ama al mondo e che farebbe di tutto per renderla felice.

Ester ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it, durante la quale ha raccontato la storia di Dorita e chiesto aiuto affinché tutti i suoi desideri possano realizzarsi.

Dorita, ha spiegato Ester, ha stilato anche la sua bucket list, ossia la lista di cose da fare prima di morire. In cima alla lista c’è il matrimonio, poi i viaggi a Parigi, in Giappone, andare ai concerti dei suoi artisti preferiti, mangiare nei ristoranti stellati e anche costruire una casa per la sua famiglia.

Per realizzare tutto ciò, però, c’è bisogno di denaro. E il denaro, da quando Dorita ha dovuto per forza di cose smettere di lavorare, ha iniziato a scarseggiare.

Il disperato appello di Ester e la raccolta fondi aperta, si spera che possano aiutare questa meravigliosa donna a concludere il suo viaggio nella felicità più totale.