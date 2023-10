Dramma a Sassari, 24 ore dopo l'incidente in moto in cui era rimasta coinvolta Francesca Pitzalis, è morta all'età di 32 anni

Si chiamava Francesca Pitzalis la donna di 32 anni, che purtroppo ha perso la vita dopo un’agonia di circa 24 ore. Era in sella alla sua moto, quando è purtroppo rimasta coinvolta in un grave sinistro, che alla fine non le ha lasciato scampo.

I familiari, nonostante il dolore e lo strazio, per la grave perdita che hanno subito, hanno deciso di dare il consenso alla donazione degli organi, con la speranza di salvare altre vite.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella tarda mattina di sabato 30 settembre. Precisamente sulla strada statale 131, che da Tuili porta a Sassari.

Era originaria di Cagliari, ma si era trasferita in questo comune da molto tempo. In quell’occasione era in sella alla moto, una Kawasaki. Non è ancora chiaro dove era diretta.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, un uomo alla guida della sua Lancia Y, ha tamponato la donna. Entrambi andavano nella stessa direzione di marcia.

Nell’impatto purtroppo Francesca è stata sbalzata a terra rovinosamente. La moto invece, si ribaltata più volte, fino a fermare la sua corsa contro lo sparti traffico che era nel centro della carreggiata. L’uomo alla guida dell’auto si è subito fermato per prestare i primi soccorsi.

Il decesso di Francesca Pitzalis, poche ore dopo il sinistro

I sanitari allertati anche dai passanti, sono presto intervenuti. Hanno trovato la giovane a terra, ormai esanime. Da qui hanno disposto il tempestivo intervento all’ospedale Brotzu, per sottoporla alle cure del caso.

Tuttavia, nella mattina di domenica 1 ottobre, le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente. Fino purtroppo all’epilogo straziante. Ha perso la vita circa 24 ore dopo il sinistro.

I familiari, nonostante il dolore per la perdita, hanno deciso di dare il consenso alla donazione degli organi, per salvare altre vite. Nel frattempo gli agenti intervenuti, stanno lavorando per capire la dinamica di questo grave incidente stradale.