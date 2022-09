Una tragedia che arriva dal Eastburne e che in pochissime ore si è diffusa in tutto il mondo. Una farmacista di soli 26 anni, Dora Mango, è morta annegata in mare, trascinata via dalle onde, mentre scattava una foto con il suo fidanzato Jerry.

I due giovani innamorati avevano deciso di trascorrere una giornata in relax, lungo la costa. Mentre si erano fermati vicino ad un famoso faro, per scattare una foto, le onde hanno trascinato via la 26enne. Jerry si è tuffato per salvarla, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano.

Secondo quanto diffuso dalle testate giornalistiche locali, Dora Mango è stata trovata mentre galleggiava nel mare a faccia in giù, ormai in fin di vita.

Il fidanzato ha raccontato agli inquirenti la dinamica della tragedia. Dopo aver camminato a lungo, si sono resi conto che la marea si stava alzando. Così hanno deciso di fermarsi e di chiamare qualcuno per chiedere aiuto. Purtroppo i cellulari non prendevano e Dora si è arrampicata su una roccia. Ecco le sue parole:

A circa 500 metri dal faro ci siamo fermati a fare delle fotografie. La marea si stava avvicinando rapidamente. Avevamo capito che dovevamo tornare indietro e così lo abbiamo fatto, ma siamo rimasti bloccati. Era mezzogiorno, quando entrambi eravamo su una piccola porzione di spiaggia. Abbiamo provato a chiedere aiuto, ma non c’era alcun segnale telefonico e così abbiamo iniziato a gridare. Dora si è arrampicata su una roccia e io ho nuotato per cinquanta metri verso la spiaggia. Ho trovato una coppia e un uomo anziano, che mi hanno aiutato ad allarmare i servizi di emergenza.

Subito dopo la chiamata, una squadra di soccorso con gli elicotteri e delle scialuppe di salvataggio sono subito intervenute. I soccorritori sono riusciti ad individuare la 26enne, hanno cercato di rianimarla e poi l’hanno trasportata con l‘elisoccorso all’ospedale King’s College Hospital di Londra. Purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla, se non dichiarare il suo decesso.

L’autopsia effettuata sul corpo senza vita di Dora Mango ha individuato come causa del decesso un probabile annegamento.