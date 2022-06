Ha lottato per 6 lunghi giorni dopo l'incidente, Doriana Scittarelli si è schiantata contro un muretto ed è rimasta incastrata in un canale

Doriana Scittarelli non ce l’ha fatta, è morta sei giorni dopo il terribile incidente. Aveva soltanto 29 anni.

Il dramma è accaduto a Rodigo, in provincia di Mantova. La giovane si trovava a bordo della sua Fiat Panda, quando si è schiantata contro il muretto di una casa. È finita in un canale, nell’acqua, ed è rimasta intrappolata nell’abitacolo per circa 20 minuti. Era lo scorso 22 giugno, intorno alle 8:00 del mattino.

Dopo l’incidente, Doriana Scittarelli è stata trasportata con immediata urgenza in ospedale e ricoverata nel reparto di terapia intensiva. I passanti, testimoni della tragica scena, hanno lanciato l’allarme al 118. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto insieme agli operatori sanitari. L’hanno liberata da quella prigione di lamiere e l’hanno affidata ai paramedici. Quest’ultimi hanno prima provato a rianimarla sul luogo dell’impatto e poi l’hanno trasportata in codice rosso in ospedale.

Per sei lunghi giorni di agonia, la 29enne è rimasta ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Mantova, il Carlo Poma.

I dottori hanno fatto del loro meglio per salvarle la vita, ma i traumi riportati nell’incidente sono risultati fatali. Alla fine, lo scorso 28 giugno, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Nonostante l’immenso dolore, i suoi genitori hanno autorizzato la donazione degli organi. La ragazza salverà altre vite e continuerà a vivere in loro.

Doriana Scittarelli era una biologa

Doriana Scittarelli si era laureata in biologia, era originaria di Sant’Apollinare, Frosinone. Lavorava vicino a Mantova e spesso tornava nel suo comune dalla sua famiglia. Proprio qui verrà celebrato il suo ultimo saluto, circondata dall’affetto di tutti coloro che la conoscevano e l’amavano.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale e stanno cercando di capire cosa abbia portato la giovane a schiantarsi contro il muretto dell’abitazione. Si pensa ad un malore o ad un colpo di sonno.