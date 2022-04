La sua storia e le sue foto hanno commosso l’intero mondo del web. Parker Jackson, 12 anni, ha realizzato il suo ultimo desiderio prima di perdere la sua battaglia contro il cancro.

Voleva nuotare con i delfini, era il suo ultimo desiderio prima di morire e grazie al buon cuore di tante persone, che si sono mobilitate per lui, è riuscito a realizzarlo.

Si è recato in Florida, in un parco acquatico popolato dai delfini ed ha nuotato con i bellissimi animali, sorridente nonostante la dolorosa malattia. Pochi giorni dopo, lo scorso venerdì, Parker Jackson si è spento per sempre.

La sua agonia è iniziata lo scorso anno, quando dopo diverse visite, i medici hanno comunicato alla famiglia la terribile diagnosi: rabdomiosarcoma. Si tratta di un tumore maligno che prende origine dalle cellule della muscolatura striata. Colpisce il tessuto molle dei bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni, ma può presentarsi anche fino ai 19 anni.

Il piccolo Parker viveva a Wentzville, nel Missouri. Tutta la comunità, sin dall’inizio, si è mobilitata in sostegno della famiglia e del bambino. Aveva scritto una lista di desideri, che grazie all’amore e all’aiuto di tutti e delle associazioni, è riuscito a realizzare. L’ultimo era quello che riguardava i delfini, il 12enne sognava di nuotare con quei bellissimi animali.

La triste notizia della sua morte, è stata diffusa proprio da una delle associazioni che si occupava di lui e, attraverso i social, ha raggiunto tutto il mondo:

Uno dei nostri figli, Parker di 12 anni, ha perso la sua battaglia contro il cancro poco dopo aver realizzato il suo desiderio di nuotare con i delfini. Nessuna parola può esprimere il dolore che stanno vivendo i genitori di Parker e chiediamo alla nostra comunità di sostenerli in questo momento difficile.

Tantissime le persone che, attraverso la pagina Facebook del bimbo, hanno seguito i sogni di Parker Jackson.