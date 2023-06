Un’importante svolta è quella arrivata in questi ultimi minuti sul giallo di Giulia Tramontano, la 29enne incinta scomparsa dalla sera di sabato 27 maggio. Il fidanzato risulta essere iscritto sul registro degli indagati, per il reato di delitto aggravato.

Una notizia davvero importante, visto che al momento non hanno informazioni certe su dove sia la ragazza, che risulta essere sparita da sabato, ma che il fidanzato ha detto di aver visto la mattina di domenica.

Gli inquirenti, in base alle nuove scoperte fatte in queste ultime ore, hanno deciso di iscrivere il ragazzo chiamato Alessandro Impagnatiello sul registro degli indagati, per il reato di delitto aggravato.

Inoltre, insieme alla mamma di Giulia o di Alessandro sono entrati nella casa che la giovane condivideva con il compagno, per prendere alcuni suoi indumenti. Lo scopo è quello di usarli come “traccia” per i cani molecolari.

Per ora hanno spostato le ricerche in un parco che si trova vicino la casa nel comune di Senago. Più precisamente vicino ad un campo da baseball ed anche in una zona boschiva che si trova in quella piccola comunità.

Il mistero della scomparsa di Giulia Tramontano

Il giallo di Giulia è iniziato nella serata di sabato 27 maggio. Quando ha mandato un’ultimo messaggio ad una sua amica, per dirle che era turbata, ma che sarebbe andata a dormire.

Da quel momento nessuno ha più avuto notizie. La 29enne è incinta al settimo mese di gravidanza, ma pochi giorni prima della sua scomparsa, aveva purtroppo fatto una triste scoperta.

Aveva appreso che il fidanzato aveva una relazione parallela con un’altra donna, che anche lei era rimasta incinta, ma che aveva deciso di interrompere la gravidanza. I tre hanno avuto un incontro la sera precedente.

I familiari sin da subito hanno escluso la possibilità di un allontanamento volontario. Giulia fino a quel momento non ha mai fatto cose del genere. Erano proprio convinti che le fosse accaduto qualcosa di brutto. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce su cosa è successo alla giovane.