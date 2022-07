Tragedia a Bari, mamma di 34 anni cade dalla scala a chiocciola e perde la vita. Aveva in braccio la figlia nata da pochi giorni

Drammatico episodio questa notte in una casa di Bari, una mamma è caduta dalla scala a chiocciola ed è morta, aveva in braccio la sua bambina di appena 24 giorni.

La donna, 34 anni, è caduta intorno alle 3:30 del mattino. Subito è arrivato un allarme riguardo un incidente domestico ai sanitari del 118, che hanno tempestivamente raggiunto l’abitazione di famiglia. La mamma è, probabilmente, scivolata dalla scala in modo accidentale o è stata colpita da un malore. Queste le prime ipotesi. Aveva in braccio la figlia nata da appena 24 giorni. Forse si era appena svegliata e la donna la stava accudendo.

È caduta ed ha battuto la testa in modo violento. Purtroppo i traumi riportati sono stati fatali. È deceduta durante il trasporto in ospedale. Secondo quanto appreso finora, sembrerebbe che la 34enne sia stata colpita da diversi arresti cardiocircolatori. La piccola, invece, sembrerebbe essere in buone condizioni di salute.

Ancora sconosciuto il nome della mamma morta

Non ci sono ancora molte notizie su quanto accaduto. Nessuna notizia sulle generalità della donna o sul preciso indirizzo dove si è consumata l’indimenticabile tragedia.

Le prime informazioni si sono rapidamente diffuse sul web, sconvolgendo chiunque si sia ritrovate a leggerle. Tantissimi i commenti e le reazioni di centinaia di persone, che hanno voluto lasciare messaggi di supporto e di vicinanza alla famiglia e alla piccola, che a soli 24 giorni di vita ha perso la sua mamma.

Bisognerà attendere le prossime ore per nuove informazioni sulla donna deceduta dopo la caduta dalla scala a chiocciola e sulle condizioni della piccola, che fortunatamente, dalle prime informazioni emerse, sembrerebbero buone.

La vita è imprevedibile e inspiegabile. Una donna appena diventata mamma e una bambina appena venuta al mondo, separate per sempre da una tragedia che segnerà tutti coloro che le conoscono e le amano, per il resto delle loro vite.

Notizia in fase di aggiornamento.