Tragedia ad Acqui Terme: bambino di due anni morto all’improvviso

I suoi genitori hanno notato che non respirava bene e lo hanno portato tempestivamente in ospedale: morto un bambino di soli due anni

La spiacevole vicenda arriva da Acqui Terme ed è accaduta diversi giorni fa, tuttavia si è diffusa soltanto nelle ultime ore. Un bambino di due anni è morto in modo improvviso ed inaspettato.

Secondo le prime informazioni diffuse, sembrerebbe che i genitori abbiano portato il minore in ospedale, dopo essersi resi conto che non respirava bene. Una volta raggiunto l’Ospedale Cesare Arrigo, il bambino di due anni è apparso in condizioni già critiche. Ha perso i sensi e i medici hanno fatto il possibile per salvare la sua vita. Purtroppo, alla fine, sono stati costretti ad arrendersi e ha dichiarare il decesso del piccolo.

Massimo riserbo sulla morte del bambino di due anni

Sulla vicenda c’è il massimo riserbo ed è intervenuta anche la Procura della Repubblica di Alessandria, che avrebbe già disposto l’autopsia sul corpicino senza vita. L’esame potrà stabilire quale sia l’esatta causa del decesso. Per ora nessuna ipotesi è stata esclusa, dal Covid ad un possibile malore. I genitori hanno subito notato il malessere del figlio e si sono precipitati in ospedale. Ma nonostante la tempestiva corsa, nessuno ha potuto fare nulla.

Gli inquirenti stanno indagando ed hanno posto sotto sequestro anche la cartella clinica. Per i risultati dell’esame autoptico si dovranno attendere i prossimi giorni.

L’ospedale non si è pronunciato su quanto accaduto. Secondo quanto riportato dalla testata La Stampa, tutto ciò che è trapelato sulla straziante tragedia, è che i medici stanno collaborando con l’autorità giudiziaria e che bisognerà ora ricostruire con esattezza gli ultimi istanti di vita del bambino di due anni.

Una notizia che ha sconvolto la comunità e soprattutto la famiglia. Il nome del minore non è stato diffuso. Stava bene e la sua mamma e il suo papà si stavano occupando di lui nella sua abitazione di famiglia. Il tutto è accaduto in modo improvviso, una corsa disperata che purtroppo si è conclusa con un tragico finale. Un altro piccolo angioletto che ora brillerà tra le stelle più belle.