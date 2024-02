Morto in un grave incidente, Pompilio Gianmarco Micello aveva 19 anni: a dicembre del 2022 si salvò da un frontale in cui morirono tre persone

Un nuovo gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nella provincia di Brindisi nelle scorso ore. Ad avere la peggio purtroppo, un ragazzo di 19 anni, chiamato Pompilio Gianmarco Micello, che è deceduto sul colpo, dopo che è rimasto incastrato tra le lamiere della sua macchina.

Il giovane, il 17 dicembre del 2022, si salvò miracolosamente da un frontale, in cui tre persone, molto probabilmente suoi amici, persero la vita. Questa volta è lui a non essere riuscito a sopravvivere, mentre la ragazza che era seduta nel sedile passeggero è in ospedale, in gravi condizioni.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella serata di ieri, venerdì 23 febbraio. Precisamente lungo la strada provinciale che collega Tuturano a San Donaci, comune che si trovano nella provincia di Brindisi. Il ragazzo era alla guida della sua Fiat Punto Cross, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Il giovane automobilista all’altezza di una curva, ne ha perso il controllo. La macchina si è ribaltata più volte lungo i terreni che costeggiano quella carreggiata. Si è fermata circa 50 metri dopo la strada. Un passante quando l’ha vista ribaltata e con le luce ancora accese, ha subito chiesto l’intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine.

Il decesso di Pompilio Gianmarco Micello, dopo il grave sinistro

CREDIT: DRONE AND MORE SALENTO

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per riuscire a liberare i due ragazzi dalle lamiere del veicolo. Tuttavia, Pompilio Gianmarco Micello era ormai deceduto. Quando i sanitari lo hanno preso in carico, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

La ragazza, che invece era seduta nel sedile passeggero, era anche lei in gravi condizioni, ma per fortuna è sempre rimasta cosciente. Gli agenti intervenuti al momento stanno lavorando per capire come è successo e soprattutto l’esatta dinamica.

In tanti hanno raccontato di Pompilio Gianmarco Micello il grave incidente frontale in cui era rimasto coinvolto il 17 dicembre del 2022, quando altre tre persone persero la vita. Lui non si sa come, è riuscito a sopravvivere, ma nessuno due anni dopo, anche lui è deceduto in tenera età.