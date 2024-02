Emersi nuovi dettagli sul sinistro stradale che si è verificato a Civate, in provincia di Lecco, dove due ragazzi hanno perso la vita. Il 21enne e il 22enne si chiamavano Simone Combi e Nicholas Combi.

Alcuni automobilisti, testimoni della drammatica scena, hanno lanciato l’allarme ai soccorritori, intervenuti prontamente sul posto. Purtroppo gli operatori sanitari, arrivati insieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, non hanno potuto fare nulla per salvare i due ragazzi. Per Simone Combi e Nicholas Combi era già troppo tardi. Un terzo ragazzo è stato invece soccorso e trasportato in ospedale. Attualmente è ricoverato in gravi condizioni.

La dinamica del sinistro stradale

La dinamica del sinistro stradale è ancora al vaglio delle autorità, ma sembrerebbe che i tre giovani abbiano perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva all’uscita della Statale 36, che si è poi ribaltato. Un impatto fatale per le due vittime, rimaste incastrate tra le lamiere.

Il terzo amico è stato invece sbalzato fuori dall’abitacolo e ora sta lottando per la sua vita. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa abbia fatto perdere il controllo dell’auto al conducente. L’unica certezza e che non ci sono altre vetture coinvolte.

Due comunità in lutto per la scomparsa dei due ragazzi

Due comunità piangono la scomparsa dei giovani. Simone Combi abitava nel comune di Cassina Valsassina, mentre Nicholas Combi abitava a Maggio. Tutti conoscono le famiglie del 21enne e del 22enne e in queste ore si stanno stringendo al loro dolore. E tutti stanno pregando affinché il terzo ragazzo si riprenda e torni a casa.

Numerosi i messaggi che in queste ore sono stati condivisi sui social, pubblicati da tutti coloro che li conoscevano e che hanno voluto salutarli un’ultima volta con parole strazianti. Tra questi, anche quello del Calcio Lecco, che ha voluto stringersi al dolore dei familiari: