Si chiamava Anna Tuzzato ed era una ragazza di soli 29 anni, che da circa 2 anni viveva in Belgio, ma veniva da un comune in provincia di Venezia. Purtroppo la giovane è deceduta nella notte tra venerdì e sabato a causa di un rogo divampato nella palazzina in cui viveva.

I Vigili del Fuoco intervenuti sono riusciti a salvare un altro studente che vive in quella stessa palazzina, ma per la 29enne non sono riusciti a fare nulla. Si sono fatti strada tra il fumo e le fiamme, ma per lei era troppo tardi.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 giugno. Precisamente in una piccola palazzina, che si trova nel quartiere di Etterbeek, nella città di Bruxelles, in Belgio.

Anna in realtà veniva dal comune di Fiesso d’Artico, nella provincia di Venezia. Però dopo aver trovato lavoro in un’organizzazione internazionale, ha deciso di trasferirsi in quella nuova città europea.

Tutti l’hanno descritta come felice e soddisfatta. Tuttavia, in quella notte a causa di un rogo divampato dal primo piano, le fiamme si sono estese velocemente fino al secondo piano, dove la ragazza stava dormendo.

Il decesso di Anna Tuzzato dopo l’incendio

All’alba sono presto intervenuti i Vigili del Fuoco che si sono fatti spazio per entrare tra le fiamme ed il fumo. Tuttavia, quando sono arrivati nella stanza di Anna per lei non c’era più nulla da fare. Sono riusciti a salvare la vita di uno studente che viveva in quel posto.

La famiglia nell’apprendere la straziante notizia, ne è rimasta sconvolta. Infatti sono presto volati nella Capitale Europea per riportare la salma in Italia. La sorella in un messaggio ha scritto: