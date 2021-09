Dramma in provincia di Cremona, il piccolo Leone Migliorati è stato trovato senza vita dai suoi genitori

È stato celebrato nella mattinata di ieri, lunedì 27 settembre, il funerale del piccolo Leone Migliorati. Il bambino di soli 11 anni che è stato trovato senza vita dai suoi genitori nella cascina dove viveva. Gli inquirenti hanno escluso l’ipotesi del malore ed anche il coinvolgimento di altre persone.

Una vicenda terribile, che ha spezzato i cuori di tutti. Nessuno dei suoi familiari si aspettava di poter vivere una perdita così drammatica ed improvvisa.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata nella giornata di venerdì 24 settembre. Precisamente nell’abitazione che si trova a Castelleone, in provincia di Cremona.

Il piccolo era in casa ed i genitori fino a quel momento non avevano notato nulla di insolito. Erano impegnati nelle solite faccende ed avevano lasciato il loro bambino a giocare.

Ad un certo punto però, uno dei due mentre stava andando a controllare il piccolo Leone nella sua stanza, ha fatto la terribile scoperta. Il bimbo di soli 11 anni era ormai senza vita.

Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari, che hanno avviato in fretta tutte le manovre di rianimazione. Tuttavia i loro disperati tentativi sono risultati vani. Infatti i medici non hanno potuto far altro che constatare il tragico decesso. Gli agenti intervenuti sin da subito hanno escluso l’ipotesi del malore ed anche quella del coinvolgimento di altre persone. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il bimbo si sia tolto la vita, impiccandosi.

Il messaggio della squadra di Leone Migliorati

Leone giocava nello storico Club il Fanfulla di Lodi, nella squadra dei Pulcini. Per questo il presidente ha voluto scrivere un messaggio di cordoglio per i suoi genitori, sul profilo Facebook. Il club ha scritto:

Una notizia che non avremmo mai voluto dare. Una tragedia che colpisce il mondo del Fanfulla ed in particolare quello dei suoi Pulcini. È venuto a mancare Leone Migliorati, piccolo Guerriero facente parte del gruppo 2011.

In un momento così triste, tutta la società Asd Fanfulla, a partire dal presidente Luigi Barbati, si stringe nel dolore di papà Andrea, mamma Daria e dei fratelli Michele, Gabriele, Vittoria e Marianna. Le partite dei 2011 previste per questa sera a Crema e domani a Piacenza in segno di rispetto sono sospese. Ciao Leone, piccolo grande Guerriero.

