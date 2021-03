Un gravissimo ed improvviso decesso, è avvenuto lo scorso martedì 16 marzo, in provincia di Catania. Purtroppo una ragazza di soli 26 anni, chiamata Giulia Contrafatto ha perso la vita, insieme al piccolo che portava in grembo. Tutti i tentativi dei sanitari intervenuti, per lei sono risultati inutili.

Un evento tragico che ha scosso l’intera comunità. Un momento di gioia si è trasformato in una tragedia. Sul web in molti hanno voluto pubblicare dei messaggi, per poter salutare la giovane mamma per un’ultima volta.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella giornata di martedì 16 marzo. Giulia era al settimo cielo per l’arrivo del suo bambino ed infatti, insieme al compagno aveva già deciso il nome. Si sarebbe dovuto chiamare Vittorio.

Tuttavia, quel pomeriggio è stata colpita da un malore improvviso. I familiari che vivono a San Giovanni La Punta, piccolo comune del posto, hanno allertato in fretta i sanitari.

Le condizioni delle ragazza sono apparse critiche sin da subito. Infatti i medici intervenuti, nonostante i loro disperati tentativi, non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita. Ne hanno potuto constatare solamente il decesso.

Purtroppo anche Vittorio, il bimbo che portava in grembo, non ce l’ha fatta. Ha perso la vita insieme alla madre, che aveva solamente 26 anni.

I messaggio sui social per Giulia Contrafatto

In molti sono rimasti sconvolti da questa tragica ed improvvisa perdita. Tante persone si dicono anche arrabbiate, poiché una donna in gravidanza dovrebbe essere costantemente sotto controllo ed un malore non dovrebbe portare alla sua morte. Un’amica della ragazza, sul suo profilo Facebook, ha scritto:

Fino a 2 giorni fa parlavamo di vestiti e tutine da comprare per i nostri pargoli. Ancora non ho metabolizzato e non credo metabolizzerò mai la tua scomparsa improvvisa. Vola in alto insieme al tuo gioiello che tanto amavi.

I funerali di Giulia saranno celebrati nella giornata di oggi, venerdì 19 marzo, nella chiesa di San Giovanni Battista. Purtroppo la giovane ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi familiari, del compagno e di tutti i suoi amici.