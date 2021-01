Un drammatico episodio è avvenuto nella scorse ore a Comiso, Ragusa. Purtroppo Andrea Alabiso di soli 14 anni, ha perso la vita davanti agli occhi dei genitori, che non hanno potuto far nulla per salvarlo. Era in sella alla sua moto, quando ne ha perso improvvisamente il controllo. La comunità ora si è stretta vicino al dolore dei familiari.

Un evento tragico, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Il ragazzo era molto conosciuto, proprio per il suo amore per il calcio. Militava nella squadra del paese e frequentava il liceo Scientifico Carducci.

Secondo le informazioni che sono state rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato in via Biscari. Era in sella alla sua moto, quando all’improvviso ne ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro un palo.

In una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la madre e il padre erano dietro di lui e stavano tornando tutti insieme a casa. Quando è avvenuto il drammatico incidente, si sono presto resi conto che le condizioni del piccolo erano molto gravi.

Infatti hanno lanciato tempestivamente l’allarme al 118. I sanitari sono arrivati sul posto in poco tempo. In un primo momento hanno stabilizzato l’adolescente e subito dopo lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

I medici hanno cercato di rianimarlo, ma pochi minuti dopo il suo arrivo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Purtroppo tutti i tentativi di salvare Andrea si sono rivelati inutili. I traumi riportati a causa dell’impatto, per lui sono risultati fatali.

Morte Andrea Alabiso: il messaggio del sindaco

La notizia di questo tragico ed improvviso decesso, ovviamente si è diffusa molto velocemente in tutta la comunità. Infatti sul web sono stati pubblicati molti messaggi di cordoglio. Tra questi, c’è anche quello del sindaco, che ha scritto:

La notizia della improvvisa morte di Andrea Alabiso colpisce particolarmente la nostra comunità cittadina, già fortemente provata dall’attuale congiunta. L’amministrazione comunale tutta si stringe ai familiari, cercando di lenire il dolore senza fine delle famiglie Alabiso ed Elia.

