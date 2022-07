Un episodio davvero spiacevole è quello avvenuto nei giorni scorsi nel comune di Desenzano del Garda. Alcuni passanti hanno trovato una bimba di 2 anni ed il suo cane chiusi in auto, con temperature davvero elevate. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine.

Una vicenda terribile che ovviamente si sarebbe potuta concludere in tragedia. Il tempestivo intervento degli agenti ha evitato la morte della piccola e del suo amico a quattro zampe.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nei giorni scorsi. Precisamente nel piccolo comune di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

Per la gente del posto sembrava essere una giornata come le altre, in giro non è era accaduto nulla di insolito. Fino a quanto non si sono ritrovati davanti ad una scena straziante.

Alcuni passanti hanno notato la bambina che era chiusa in una macchina con targa straniera e con lei c’era anche il suo cagnolino. Viste le temperature elevate di questi giorni, le sue condizioni erano davvero gravi. Avrebbe potuto perdere la vita in poco tempo.

La gente del posto in un primo momento, hanno provato a cercare i genitori, per capire dove fossero finiti. Tuttavia, non essendo riusciti nel loro obiettivo, hanno allertato i carabinieri.

Liberati la bimba ed il cane chiusi in auto

Le forze dell’ordine hanno provato anche loro a rintracciare i familiari della piccola. Alla fine però, quando le loro ricerche non hanno avuto esito positivo, hanno deciso di rompere il vetro posteriore dell’auto per liberarli.

Nonostante i minuti di grande terrore, per la piccola ed il suo cane non ci sono state gravi conseguenze. Tuttavia, se i carabinieri non fossero arrivati sul posto in breve tempo la situazione sarebbe stata sicuramente molto più grave. La madre ed il padre sono stati rintracciati diverso tempo dopo e pare che erano andati a fare una passeggiata in centro.

Non è ancora chiaro se l’autorità giudiziaria deciderà di prendere dei provvedimenti nei confronti dei genitori. La cosa certa è quelle persone si sono allontanate dall’auto, chiudendola a chiave con la figlia ed il loro cane chiusi dentro ed in grave pericolo.