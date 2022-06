Non sembrava essere nulla di grave l’incidente domestico di Andrea Nairi, una giovane mamma di appena 27 anni. Tuttavia, solo poco tempo dopo i familiari l’hanno trovata senza vita nel suo letto e all’arrivo dei medici in casa, per lei non c’era più nulla da fare.

Sono tante le persone che in queste ultime ore stanno scrivendo sui social un messaggio di cordoglio per la mamma volata in cielo davvero troppo presto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 1 giugno. Precisamente nell’abitazione che si trova a Flumini, piccolo comune in provincia di Cagliari.

In quei drammatico minuti la donna, di soli 27 anni era impegnata nelle solite faccende domestiche. Pare fosse sola in casa e fino a quel momento tutto stava procedendo normalmente. Sembrava essere una giornata come le altre.

Ad un certo punto però, Andrea Nairi è scivolata nel cortile e cadendo, ha sbattuto violentemente la testa contro un cancello di metallo. Per lei era un semplice incidente domestico.

Non ha dato peso al dolore. Infatti dopo esser rientrata in casa è andata a riposarsi sul letto. Credeva che l’accaduto non le avrebbe creato gravi conseguenze.

Il drammatico ed improvviso decesso di Andrea Nairi

Tuttavia, è proprio quando il compagno è rientrato in casa che è avvenuto l’impensabile. L’uomo ha provato a svegliarla, ma la ragazza non rispondeva. Il medico legale arrivato sul posto non ha potuto far nulla per salvarla, ma ha potuto solo constatare il suo tragico decesso.

Il dottore vista la dinamica dei fatti, non ha ritenuto necessario l’intervento delle forze dell’ordine. La giovane mamma oltre al compagno ed ai suoi familiari, ha lasciato anche una bambina di soli 15 mesi, chiamata Cloe.

Sono davvero tante le persone che in queste ore stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, perché sconvolti dalla perdita. Il funerale è stato celebrato nella mattinata di oggi, venerdì 3 giugno nella chiesa del paese.