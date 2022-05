Un episodio che si sarebbe potuto concludere in tragedia è quello che è accaduto nella giornata di sabato 7 maggio. Tre persone stavano cercando di rapire una bambina di 4 anni, che era con sua madre. Per fortuna la donna è riuscita a fermarli in tempo, prima che la portassero via.

La madre sconvolta dalla vicenda, ha voluto raccontare ciò che ha vissuto in un post sui social. Ora gli agenti stanno cercando di rintracciare queste persone.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale Il Gazzettino, il dramma è avvenuto nella mattinata di sabato 7 maggio. Precisamente nel sottopasso della stazione di Mogliano, in provincia di Treviso.

La mamma stava passeggiando con i suoi due figli. Il più piccolo lo teneva imbracato sul petto e la grande invece camminava vicino a lei, mentre le teneva la mano. Sembrava essere una giornata come le altre.

Ad un certo punto però, tre persone con accento dell’Est Europa, si sono avvicinate alla donna per farle delle domande. Quest’ultima si è fermata, poiché erano molto gentili nei loro confronti.

Tuttavia, proprio mentre parlavano, una signora che era con i rapitori ha preso tra le braccia la sua bimba e stava provando a portarla via. La madre è presto intervenuta ed è riuscita a fermarli, giusto in tempo.

Il tentato rapimento di una bambina di 4 anni, il racconto dei genitori

Altri passanti sono intervenuti in soccorso della mamma e di conseguenza, i tre rapitori sono fuggiti via ed hanno fatto perdere le loro tracce. La mamma in un post sui social, ha scritto:

La donna ha preso in braccio mia figlia, io l’ho prontamente ripresa e lei ha continuato a cercarle di prenderle la mano.

Sull’accaduto anche le forze dell’ordine stanno indagando. Gli agenti al momento vogliono visionare i filmati di sorveglianza di alcune telecamere, per identificarli. Il padre della piccola, nel post ha aggiunto: “Non sappiamo esattamente che intenzioni avessero, ma l’accaduto è molto preoccupante.”