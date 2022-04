Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella giornata di mercoledì 13 aprile, a Gattinara. Purtroppo una 18enne appena uscita da scuola, ha perso la vita sul colpo. Invece la sua amica di 17 anni, è stata trasportata in ospedale, in codice giallo.

Gli agenti intervenuti ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Inoltre, vogliono capire come mai l’uomo alla guida le ha travolte improvvisamente.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata all’uscita di scuola, nella giornata di mercoledì 13 aprile. Precisamente nel piccolo comune di Gattinara, in provincia di Vercelli.

Le due ragazze stavano rientrando a casa e per loro tutto stava procedendo normalmente. Sembrava essere una giornata come le altre.

Tuttavia, mentre si trovavano in corso Valsesia e stavano attraversando la strada, l’uomo di 81 anni, alla guida del veicolo, le ha travolte. Era a bordo della sua Mercedes e nonostante fosse in un centro abitato, l’impatto purtroppo è stato molto violento.

I testimoni si sono presto allarmati e di conseguenza hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari e alle forze dell’ordine. Le condizioni della ragazza di 18 anni, sono apparse disperate sin da subito.

Il tragico decesso della 18enne travolta e le condizioni della sua amica

I medici sono arrivati sul posto in cui è avvenuto l’incidente in pochi minuti. Hanno provato a lungo con le manovre di rianimazione, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso della giovane.

La sua amica di 17 anni, che frequentava la sua stessa classe a scuola, è stata soccorsa in codice giallo. Dalle prime informazioni emerse non sembra essere in pericolo di vita.

Gli agenti intervenuti sul luogo dell’incidente, ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Inoltre, vogliono capire come mai il signore di 81 anni, alla guida della macchina, non le ha viste mentre stavano attraversando. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda drammatica.