Un episodio davvero straziante è quello che è arrivato in queste ultime nel piccolo comune di Golasecca. Un 50enne che si stava separando dalla moglie, ha deciso di darsi fuoco in auto, davanti agli occhi della moglie e della figlia di soli 13 anni.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che al momento stanno lavorando per capire i contorni di questa vicenda ed anche le motivazioni che hanno spinto l’uomo a compiere un gesto così estremo. La moglie e la piccola hanno riportato anche loro delle ustioni.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale Il Gazzettino, il grave episodio è avvenuto alle 6 del mattino di oggi, martedì 26 marzo. Precisamente davanti la casa della famiglia, che si trova in via Puccini, nel piccolo comune di Golasecca, che si trova nella provincia di Varese. L’uomo non è ancora chiaro se viveva ancora in quell’abitazione o ha deciso di recarsi lì in quella occasione.

Tuttavia, da ciò che è emerso dai racconti, mentre era chiuso nella sua auto a metano, si è cosparso di benzina ed ha deciso di darsi fuoco. In quei secondi erano presenti anche la moglie 42enne e la figlia di appena 13 anni.

Le condizioni del 50enne che si è dato fuoco ed i tentativi della moglie e della figlia di salvarlo

CREDIT: DN TIMELIPSE PHOTOGRAPHY

La donna insieme alla figlia, nonostante lo shock di ciò che stava accadendo davanti ai loro occhi, hanno provato a salvargli la vita. Hanno cercato di fare il possibile per riuscire a tirarlo fuori dalla macchina, ma anche di spegnere le fiamme.

Successivamente, alcuni passanti nel vedere la gravità dell’episodio, hanno chiamato tempestivamente le forze dell’ordine ed anche i sanitari. Da ciò che è emerso le condizioni dell’uomo risulterebbero essere davvero molto gravi. Ha riportato ustioni estese in molte parti del suo corpo.

Infatti hanno disposto per lui il tempestivo ricovero in ospedale. Purtroppo anche la moglie e la figlia hanno riportato ustioni più lievi, nel disperato tentativo di salvarlo. Ora gli agenti stanno lavorando per capire cosa è successo.