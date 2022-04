Dramma a Lurano, bimbo di 2 anni è precipitato da una finestra: è in condizioni molto gravi

Un episodio davvero straziante è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 21 aprile. Un bimbo di soli 2 anni è caduto dalla finestra della sua abitazione ed è precipitato da un’altezza di circa 6 metri. Le sue condizioni risultano essere davvero gravi.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di questa vicenda terribile. Hanno sottoposto ad interrogatorio entrambi i genitori.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvento nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 21 aprile. Precisamente in via San Liro, nel piccolo comune di Lurano, in provincia di Bergamo.

La prima a trovare il bambino è stata una donna, che si trovata a passare su quel marciapiede, nei secondi in cui è avvenuto terribile episodio. In realtà la signora era appena uscita da una visita in uno studio medico lì vicino.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il bimbo fosse in casa con la madre. Ha approfittato di un momento di distrazione di quest’ultima e si è arrampicato nella finestra che si trova nel sottotetto.

Di conseguenza, ha perso l’equilibrio in pochi istanti ed è precipitato da un’altezza di circa 6 metri. L’impatto con il suolo è stato molto violento e le sue condizioni sono apparse molto gravi.

La situazione del bimbo di 2 anni precipitato dalla finestra

Una donna appena uscita da uno studio medico dopo una visita, ha assistito a tutta la scena. Infatti è stata la prima a lanciare l’allarme.

Il dottore che era vicino la casa, è presto intervenuto per i primi soccorsi. Inoltre, altri presenti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. Sul posto oltre l’ambulanza, sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

I medici viste le condizioni molto gravi, hanno elitrasportato il bimbo d’urgenza all’ospedale di Brescia, dove si trova ancora ricoverato. Nel frattempo gli agenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e di capire le eventuali responsabilità dei genitori.