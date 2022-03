Un tragico episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 marzo. Purtroppo un bambino di appena 11 anni, è precipitato dal balcone della sua abitazione al terzo piano. La madre è sotto shock ed il piccolo risulta essere in condizioni molto gravi.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia della stazione locale, che ora stanno indagando su quanto accaduto. Hanno ascoltato la testimonianza della madre, ma anche dei vicini di casa.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 16.30 di mercoledì 16 marzo. Precisamente in una palazzina nel quartiere Testaccio, di Roma.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il piccolo fosse sul balcone e stesse giocando. In casa c’era la madre e tutto stava procedendo normalmente.

La donna ad un certo punto ha sentito un forte tonfo ed è presto andata a controllare. Il figlio era precipitato dal balcone al terzo piano, ma per fortuna non ha mai perso conoscenza.

I vicini sono stati i primi ad allertare i sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Il bimbo è stato trasportato in ospedale, poiché ha riportato delle fratture a braccia e gambe. Non è ancora chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

Bambino di 11 anni precipitato dal balcone: le indagini

Nell’appartamento della famiglia sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso. Hanno ascoltato i racconti dei vicini, ma anche della madre che era in casa.

Secondo una prima ipotesi, sembrerebbe che il piccolo si sia arrampicato su un armadio e all’improvviso ha perso l’equilibrio. Per gli agenti sembra essere chiaro che si sia trattato di un tragico incidente.

Nel frattempo il piccolo è ricoverato nell’ospedale Bambino di Gesù di Roma ed è sotto stretto controllo medico.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo tragico episodio.