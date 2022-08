Un episodio incredibile, ma che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, grazie alla prontezza della mamma e dei carabinieri. Una bimba di soli 2 anni è rimasta chiusa in auto ed ha rischiato un colpo di calore. Gli agenti sono arrivati in pochi minuti ed hanno evitato il dramma.

Per la donna e la sua piccola sono stati minuti di ansia e disperazione, ma che per fortuna non hanno portato a nulla di grave. La bambina sta bene ed è anche potuta tornare a casa.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di martedì 2 agosto. Precisamente in piazza Roma, a Camporotondo, città metropolitana della Capitale.

La mamma e la bambina erano uscite per delle commissioni. Erano in giro in macchina e fino a quel momento, tutto stava procedendo normalmente. Sembrava essere una giornata come le altre.

Ad un certo punto però, la donna si è fermata nella piazza ed è scesa del veicolo per salutare un conoscente. È proprio in quei secondi, che la piccola si è chiusa inavvertitamente dentro il veicolo.

Le chiavi sono rimaste all’interno della macchina e non sapendo cosa fare, la mamma ha lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine. Era in ansia e davvero spaventata per le sorti della sua bimba.

Bimba di 2 anni chiusa in auto, salvata dai carabinieri

Gli agenti sono arrivati sul posto in pochissimi minuti e per fortuna, in brevissimo tempo sono riusciti a tirare fuori la bambina. Rischiava un colpo di calore e la sua vita era in grave pericolo.

Questo episodio così terribile, è avvenuto a pochi giorni dalla vicenda simile avvenuta a Latina. In questo caso però i genitori hanno lasciato la loro neonata di 2 mesi chiusa in auto sotto al sole, mentre loro litigavano lì vicino.

Dopo circa 30 minuti sono arrivate le forze dell’ordine ed anche i sanitari. Solo dopo il trasporto in ospedale, è emerso che la piccola era positiva alla cocaina. Per questo il Tribunale dei Minori ha deciso di revocare la responsabilità genitoriale alla coppia, già nota per piccoli reati. Entrambi inoltre, hanno problemi con la droga.