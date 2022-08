Latina, la nota dell'assessore sulle condizioni della neonata di 2 mesi abbandonata in auto e positiva alla cocaina

Ha rischiato di morire la neonata di soli 2 mesi che nei giorni scorsi è stata lasciata per diverso tempo in auto dai genitori, mentre loro erano impegnati a discutere. Per fortuna ora sta migliorando e ad informare tutti ci ha pensato l’assessore della Sanità, visto che questa vicenda ha sconvolto tutti.

La piccola si trova ancora ricoverata in ospedale. Però i medici sono riusciti a tirare un sospiro di sollievo visto che sta reagendo bene alle cure.

I fatti sono iniziati pochi giorni fa, davanti ad un bar a Latina. I due genitori di 40 e 38 anni, con piccoli precedenti penali, intorno alle 14 hanno lasciato la figlia in macchina mentre loro erano poco distanti a discutere.

Una commessa che ha assistito a tutta la scena, dopo circa 30 minuti e visto che la bambina piangeva disperatamente. Ha deciso allertato in fretta le forze dell’ordine e gli agenti vista la gravità della situazione, sono arrivati sul posto in pochi minuti.

La temperatura all’interno dei veicolo era di circa 40 gradi. Inoltre, dopo il trasporto in codice rosso in ospedale, dalle analisi è emerso anche che era positiva alla cocaina.

Le forze dell’ordine sono riusciti a fermare subito il padre. La madre invece alla vista dei carabinieri è fuggita via. Gli agenti sono riusciti a rintracciarla dopo circa un’ora. Il Tribunale dei Minori ha deciso di sospendere la loro responsabilità genitoriale, infatti quando verrà dimessa sarà affidata ad una struttura protetta.

La nota dell’assessore sulle condizioni della neonata di 2 mesi

La vicenda ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto i passanti che hanno sentito il pianto disperato della bambina. Se non fossero intervenuti il tutto si sarebbe concluso in tragedia. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato in una nota diramata ha scritto:

Sono in costante collegamento con la direzione sanitaria della Asl di Latina, sulle condizioni della piccola abbandonata in auto. I sanitari hanno notato un miglioramento, ma la bimba ha rischiato di morire per le alte temperature.