Dramma in provincia di Napoli, bambina di 7 anni muore poco dopo il suo ricovero in ospedale: disposta l'autopsia

Si chiamava Lucia, la bambina di soli 7 anni, che purtroppo nelle scorse ore ha perso la vita, per cause ancora da chiarire. L’ipotesi dei medici è proprio che possa esser stata colpita da una leucemia fulminante, che alla fine non gli ha lasciato scampo.

In tanti in queste ore sono sconvolti da questa perdita così improvvisa e straziante. Infatti sono davvero tanti quelli che sui social stanno mostrando vicinanza alla famiglia, colpita dalla grave perdita.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di martedì 27 giugno. La bimba in realtà viveva con i genitori e tutti i familiari, nel comune di Montecorvino Rovella, che si trova in provincia di Napoli.

Purtroppo a causa di alcuni malesseri che stava vivendo in questi ultimi giorni, i genitori l’hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale Santobono.

I medici si sono presto resi conto della gravità della situazione ed hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita. Hanno lavorato a lungo, ma alla fine purtroppo non hanno avuto altra scelta che arrendersi.

La bimba nella mattina di martedì 27 giugno, ha esalato l’ultimo respiro. Per questo i medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. L’ipotesi ora è che possa era affetta da una leucemia fulminante.

Lo strazio per il decesso della bambina di 7 anni

La stessa struttura ospedaliera, ha deciso ora di disporre l’autopsia sul corpo. Sarà solo questo esame a dare ulteriori conferme sulla causa dietro il suo decesso. Il sindaco, come tanti altri, hanno voluto pubblicare un messaggio di cordoglio, anche per mostrare vicinanza alla famiglia. Il primo cittadino ha scritto:

Il sindaco e l’amministrazione comunale si stringono intorno alla mamma Eterna, al papà Franco, al fratellino Mattia ed alla famiglia tutta per la perdita prematura della piccola Lucia.