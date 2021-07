Un drammatico incidente domestico è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 25 luglio, a Nardò, piccolo comune in provincia di Lecce. Purtroppo è esplosa una bombola di gas in un’abitazione ed un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito, insieme al nonno.

Nella casa c’erano anche i genitori, che però non hanno riportato conseguenze critiche. La mamma è stata ricoverata per lo shock, poiché ha assistito alla scena.

Un episodio tragico che ha scosso tutto il vicinato. La famiglia aveva deciso di trascorrere le vacanze nel Salento e per loro dovevano essere solo giorni all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Hanno preso in affitto la casa.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto nell’abitazione in via Francesco Falco, sul lungo mare, vicino a Marina di Nardò. Era mattina quando tutti si stavano preparando per andare in spiaggia.

I vicini hanno sentito un forte boato e quando sono usciti, hanno fatto la drammatica scoperta. All’origine di tutto sembra esserci stata una fuga di gas, che ha causato la grave esplosione. Il bimbo ed il nonno erano proprio vicini nel momento in cui è divampato il fuoco.

Il piccolo ha riportato ustioni su tutto il corpo, anche il nonno è rimasto gravemente ferito. Infatti sul posto è stato necessario l’intervento di diverse ambulanze.

Bambino di 5 anni ferito nell’esplosione della bombola di gas: il dramma

Purtroppo anche un uomo che è passato davanti la casa in quell’istante, ha riportate delle ferite. Tuttavia, i medici hanno deciso di trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli, ma non risulta essere in condizioni gravi.

La mamma del bimbo, invece, nonostante non abbia riportato ustioni dopo il dramma, è anche lei ricoverata in ospedale. Purtroppo ha assistito alla scena e ne è rimasta sconvolta. Ha accusato un malore. Il piccolo e il nonno ora risultano essere in condizioni critiche.

Sul posto ovviamente sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno fatto tutti i rilievi del caso.