Un tragico decesso è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 3 dicembre, all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Una neonata di 32 giorni ha perso la vita. Era ricoverata nel reparto di terapia intensiva. I medici per giorni hanno fatto il possibile per salvarla, ma i loro tentativi sono risultati inutili.

Un evento drammatico, che ha sconvolto la comunità. Anche il sindaco ha deciso di parlare di questa vicenda e di esprimere la sua vicinanza a questa famiglia.

Secondo le informazioni emerse, la piccola è stata portata in ospedale dai genitori residenti ad Angri, lo scorso venerdì. Era in arresto cardiaco ed i medici sin da subito hanno capito la gravità delle sue condizioni.

Hanno deciso di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva e per aiutarla a respirare, hanno deciso di intubarla ed attaccarla ad un ventilatore polmonare. Durante le visite, hanno scoperto che era malnutrita.

Infatti il suo peso era di quasi due chili e 500 grammi, circa 800 grammi in meno rispetto alla nascita. La mamma ha raccontato ai sanitari che aveva molte difficoltà a darle il latte.

Per 6 lunghi giorni i medici hanno fatto il possibile per cercare di farle guadagnare peso e soprattutto per di farla riprendere, ma alla fine nella tarda mattinata di giovedì, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Tutti i tentativi dei dottori, sono risultati inutili.

Neonata morta a 32 giorni: le indagini

La Procura della Repubblica ha aperto subito un’inchiesta su quanto accaduto. Gli inquirenti infatti hanno sequestrato le cartelle cliniche ed anche il corpo della bimba, che verrà sottoposto ad autopsia nei prossimi giorni.

Dalle informazioni emerse dai media locali, sembrerebbe che entrambi i genitori siano disoccupati. Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraiolo, sull’accaduto ha dichiarato: