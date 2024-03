In queste ore sono in corso tutte le indagini per la straziante vicenda di una dottoressa 40enne, che nella giornata di ieri, mercoledì 6 marzo, ha perso la vita. Purtroppo è precipitata da una finestra al settimo piano ed ovviamente, all’arrivo dei medici, per lei non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che al momento stanno indagando sul caso. Hanno disposto diversi accertamenti e tra i quali, potrebbero anche disporre l’autopsia sul corpo. Questo esame potrà aiutare a capire come è deceduta e se prima era accaduto qualcosa di strano.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 7 di mercoledì 6 marzo. Precisamente all’ospedale Civico di Palermo, dove la donna lavorava ormai da tempo. Tutto è avvenuto nel giro di pochi istanti e quando gli altri presenti se ne sono resi conto, era ormai troppo tardi, non hanno potuto fare nulla per salvarla.

I primi a lanciare l’allarme sono stati infatti alcune persone che l’hanno vista precipitare nel vuoto. Tuttavia, nonostante l’allarme lanciato in fretta, per questa donna non hanno potuto fare nulla. I medici arrivati sul posto in pochi istanti, per lei non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Le indagini dopo il decesso della dottoressa 40enne

Ovviamente anche le forze dell’ordine hanno avviato le prime indagini del caso. Purtroppo al momento non si sa bene se si è trattato di un gesto estremo o di una straziante fatalità. Per questo motivo in queste ore potranno decidere di disporre l’autopsia, che aiuterà a capire cosa è successo.

Nel frattempo sono tante le persone che si sono mostrate sconvolte ed addolorate per la perdita subita, ma anche per la gravità dell’accaduto. In molti stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia.

Purtroppo la vicenda è ancora poco chiara e le informazioni su cosa è successo sono ancora frammentarie. Infatti non bisogna far altro che attendere le indagini. A breve ci saranno ulteriori accertamenti sul grave episodio.