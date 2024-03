Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche della donna di 86 anni, di cui purtroppo si erano perse tutte le tracce dalla giornata di domenica. La stessa Prefettura aveva chiesto agli agenti di avviare le ricerche, ma nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo del genere.

Il corpo della signora è ora stato affidato alle autorità giudiziarie, per fare prima tutte le indagini del caso e poi per riconsegnarlo alla sua famiglia, per poterle dire addio. In tanti hanno sperato in un esito totalmente diverso della vicenda.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la vicenda è iniziata nel tardo pomeriggio di domenica 3 marzo. Precisamente nell’abitazione in cui la signora viveva che si trova nel comune di Albettone, nella provincia di Vicenza. La donna era uscita di casa, forse per fare la sua solita passeggiata, ma non ha mai fatto rientro.

I familiari in un primo momento hanno provato a cercarla da soli, ma alla fine hanno capito che la situazione era molto grave ed hanno deciso di denunciare la scomparsa. La Prefettura ha chiesto l’inizio delle ricerche nel tardo pomeriggio di lunedì 4 marzo e speravano di riuscire a ritrovarla in breve tempo.

Il ritrovamento del corpo della donna di 86 anni, che risultava essere scomparsa

Nella giornata di ieri, martedì 5 marzo, è arrivata la straziante notizia. I Vigili del fuoco che erano impegnati nel caso, hanno ritrovato il corpo senza vita mentre stavano passando sul canale Bissato, con un gommone da rafting.

La scoperta è avvenuto intorno alle 16.30. Gli agenti lo hanno prima individuato e poi recuperato. Purtroppo dopo averla affidato al medico, che non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Da qui hanno affidato la salma all’autorità giudiziaria.

Le ricerche sono andate avanti per circa 24 ore, ma alla fine è arrivato il triste epilogo. Ora l’ipotesi più accreditata è proprio che la signora è deceduta per un malore, ma non risulterebbero per esserci coinvolte terze persone. Ci saranno a breve nuove informazioni sul caso.