Lodi, morto bimbo di 3 anni: precipitato dal quarto piano di un condominio Lodi, bimbo di tre anni precipitato dal quarto piano, è morto: i medici non sono riusciti a fare nulla per salvarlo

Una drammatica vicenda è avvenuta nella mattinata di oggi, lunedì venti 25 maggio, intorno alle dieci. Un bimbo di tre anni, è precipitato dal quarto piano di un condominio ed è morto. I traumi riportati per lui erano troppo gravi ed i medici non sono riusciti a fare nulla per salvarlo.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la popolazione. Gli inquirenti ora stanno indagando su ciò che è accaduto e stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Castelpusterlengo, un piccolo comune in provincia di Lodi.

Il bambino è precipitato dal quarto piano del palazzo, in via F. Cavallotti, ma le forze dell’ordine ora stanno cercando di capire se ci fosse qualcuno in casa al momento dell’accaduto, ci sono ancora dei punti da chiarire su tutta la vicenda.

L’allarme è stato lanciato da alcuni testimoni che hanno visto tutta la scena ed hanno chiamato subito i soccorsi. In un primo momento si diceva che il piccolo era stato trasportato in ospedale ed è lì che i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Pochi minuti fa, invece, è venuto fuori che in realtà non è mai arrivato al pronto soccorso e gli operatori del 118, ne hanno dichiarato la morte mentre erano ancora sotto il palazzo.

Il bimbo ha riportato un trauma cranico troppo grave, a causa dell’impatto violento ed i dottori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le sue condizioni sono apparse critiche sin da subito.

Gli inquirenti che sono giunti sul posto, ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. In più stanno ascoltando tutti i testimoni, che erano presenti nel momento dell’accaduto. Non è ancora chiaro se al momento dell’incidente, ci fosse qualcuno nell’abitazione.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.