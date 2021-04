Un drammatico incidente stradale è avvenuto nel giorno della vigilia di Pasqua, a Perugia. Purtroppo, Manuel Vittori ha perso la vita a 22 anni, mentre era a bordo della sua Fiat Panda. I medici arrivati sul posto, non hanno potuto far nulla per salvarlo, ma ne hanno potuto constatare solamente il decesso.

Un periodo di festa per questa famiglia, si è trasformato presto in una tragedia. Il giovane ha perso la vita sul colpo, a causa del grave incidente.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata lo scorso sabato 3 aprile. Precisamente in due frazioni, tra Perugia e Marsciano.

Manuel era a bordo della sua Fiat Panda, quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è avvenuta la tragedia. Il ragazzo ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito fuori strada.

L’impatto è stato grave e violento. I primi a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine, sono stati proprio alcuni passanti, che hanno assistito a tutta la scena. Sul posto sono arrivati i sanitari, le forze dell’ordine e anche i Vigili del Fuoco.

I medici hanno avviato le prime manovre di rianimazione, ma nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

La dinamica dell’incidente in cui è morto Manuel Vittori

Gli agenti al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per tutti i rilievi del caso, hanno anche chiuso la strada al traffico per diverso tempo. Sembra che non ci sia stato nessun altro veicolo coinvolto.

La tragica morte di questo giovane, ovviamente, ha scosso l’intera comunità ed infatti, da quando la notizia si è diffusa, in molti hanno pubblicato un messaggio sui social per ricordarlo. L’assessore comunale Gabriele Giottoli, sull’accaduto ha dichiarato: