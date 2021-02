Brutto incidente sulla tangenziale di Crema, è grave un giovane 26enne

Per il giovane è stato necessario un ricovero d'urgenza in ospedale con elisoccorso

Un brutto incidente quello che si è verificato all’alba di venerdì 5 febbraio e che ha visto coinvolte tre veicoli. Più precisamente sono rimasti coinvolte due autovetture e un camion. Il terribile incidente si è verificato nella tangenziale di Crema. Rimasto gravemente ferito un 26enne per il quale è stato richiesto il ricovero d’urgenza in elisoccorso.

Stando a quanto ripotato da ‘La Provincia di Cremona’, all’alba della mattina del 5 febbraio due autovetture e un camion sono rimaste coinvolte in un brutto incidente avvenuto nella tangenziale di Crema (ex Statale 415). Tutti le persone coinvolte nell’incidente sono rimaste ferite anche se il ferito più grave è un giovane 26enne ricoverato d’urgenza in ospedale con elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi e la polizia stradale per ricostruire le dinamiche dell’incidente. Infatti, al momento, non si conoscono le cause che hanno portato allo schianto e quindi al terribile evento. Per il momento, la tangenziale di Crema sul quale si è verificato il violento impatto è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della strada.

Dunque attualmente sono in corso le indagini per comprendere le cause dell’incidente. Mentre la chiusura del tratto per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza della strada hanno creato non pochi disagi alla circolazione.

Un brutto incidente si è verificato in provincia di Caserta

Oltre al violento schianto che si è verificato questa mattina all’alba sulla tangenziale di Crema, un terribile incidente si è verificato anche in provincia di Caserta.

Infatti, sulla statale Domitiana, nel territorio di Mondragone, un’autovettura si è schiantata contro un tir che ha provocato la morte di un geometra 41enne, Luigi Ciaramella. L’uomo stava tornando a casa quando si è schiantato contro un tir. Luigi lascia due figli piccoli. Anche in questo caso sono in corso delle indagini per ricostruire le dinamiche dell’incidente.