Divampa incendio in casa, il papà Alexis Arroyo Rios è morto per salvare i suoi 3 figli: nessuno di loro ce l'ha fatta

Un drammatico episodio è avvenuto la scorsa domenica 24 aprile, alle 2 del mattino. Purtroppo è divampato un incendio in un’abitazione ed il papà Alexis Arroyo Rios è morto insieme ai suoi 3 figli. Ha cercato di salvarli. L’unica che ce l’ha fatta è la mamma, perché uscita in tempo.

Ovviamente il dolore che questa donna sta provando è lancinante. Non riesce proprio a capire come in pochi minuti abbia potuto perdere le persone più importanti della sua vita.

I fatti sono iniziati alle 2 del mattino, di domenica 24 aprile. Nell’abitazione della famiglia che si trova a Hartville Street, a Philadelphia. In una serata che sembrava essere come le altre.

I due genitori dopo aver sistemato tutto, sono andati a letto a dormire. Tuttavia, in piena notte sono stati svegliati da alcuni vetri rotti. Quando si sono alzati si sono resi conto che stava per accadere qualcosa di drammatico.

Molto probabilmente a causa di un malfunzionamento di un elettrodomestico, è divampato un incendio che si è diffuso in tutta la casa in pochi istanti.

Il papà Alexis Arroyo sin da subito ha provato a fare il possibile per salvare la sua famiglia. Infatti per prima cosa ha chiesto alla moglie Yasmin di uscire e di aspettare fuori, perché lui doveva portare in salvo i suoi piccoli.

La tragica morte di Alexis Arroyo Rios insieme ai suoi figli

Nonostante i disperati tentativi dell’uomo di portare fuori i piccoli, non c’è stato più nulla da fare. All’arrivo dei vigili del fuoco, nessuno di loro è riuscito a sopravvivere.

Insieme ad Alexis Arriyo sono morti Alex-Angel di 12 anni, Yadriel di 9 anni e Yamalier di 5 anni. La mamma al momento è in ospedale e non risulta essere in pericolo di vita, ma dovrà subire alcuni delicati interventi.

I pompieri hanno scoperto dalle indagini, che l’incendio è divampato a causa di qualche malfunzionamento di un elettrodomestico. Tuttavia, le fiamme sono divampate in tutta la casa nel giro di pochissimi istanti.