Un evento tragico è avvenuto nella serata di giovedì 10 giugno, a Martinsicuro, piccolo comune in provincia di Teramo. Purtroppo un bimbo di un anno è morto dopo esser precipitato dal balcone della sua abitazione. I sanitari intervenuti non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Una vicenda tragica, che ha scosso migliaia di persone, ma soprattutto quelli che hanno conosciuto il piccolo e i suoi genitori.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nell’abitazione della famiglia di origini straniere, a Martinsicuro, un comune in provincia di Teramo. Precisamente intorno alle 22:00, di giovedì 10 giugno.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che i genitori erano in casa e c’era anche il loro bambino. Fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

Ad un certo punto, però la mamma ed il papà hanno sentito le urla disperate dei vicini. Quando si sono affacciati, hanno fatto la drammatica scoperta. Il loro piccolo era precipitato dal balcone al terzo piano dell’abitazione.

I presenti ovviamente hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Sul posto è stato anche chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Il tragico decesso del bimbo di un anno

I sanitari intervenuti volevano provare a fare il possibile per cercare di salvarlo. Però, nonostante i loro disperati tentativi di rianimazione, il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Alla fine, i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Il piccolo è morto sul colpo a causa dei traumi riportati dopo la caduta dal balcone.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica di questo episodio drammatico. Per ora, si parla di una tragica fatalità. I genitori si erano distratti per qualche istante ed è proprio in quei secondi che è avvenuto il dramma.