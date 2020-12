Un evento drammatico è avvenuto lo scorso mercoledì 23 dicembre, a Rovereto, in provincia di Trento. Una mamma e un figlio sono stati trovati senza vita, all’interno della loro auto, dopo essere caduti nell’acqua del fiume Adige. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e anche i Vigili del Fuoco.

Una vicenda drammatica, che ha scosso tutta la comunità, ma soprattutto le persone che hanno assistito alla scena e che hanno lanciato in fretta l’allarme al 112.

Secondo le prime informazioni rese note dai media locali, gli agenti intervenuti sul posto hanno lavorato per circa 24 ore, prima di recuperare il veicolo. Purtroppo è proprio a quel punto hanno fatto la tragica scoperta.

All’interno della macchina c’erano la donna alla guida, di 69 anni e il figlio di 27 anni. Le loro generalità al momento sono ancora sconosciute ed anche la dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

I primi a lanciare l’allarme sono stati proprio alcuni passanti. Quelle persone hanno raccontato di aver visto l’auto cadere nelle acque gelide del fiume. Sul posto sono arrivati d’urgenza i carabinieri e anche i pompieri.

Le operazioni per il recupero del veicolo sono durate per diverse ore, proprio a causa della posizione in cui i due erano precipitati. Infatti i corpi sono stati trovati nel giorno della Vigilia di Natale. Gli agenti prima di poter intervenire hanno dovuto localizzare la posizione esatta in cui si trovava la macchina.

Mamma e figlio precipitati nel fiume: la dinamica

La dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Gli inquirenti intervenuti sul posto vogliono capire come i due siano caduti improvvisamente nel fiume.

Dalle prime ipotesi dei carabinieri, sembrerebbe che la donna alla giuda, abbia fatto una manovra sbagliata. Di conseguenza è uscita fuori strada e non è più riuscita a riprendere il controllo del veicolo, precipitando in acqua.

Sulla riva del fiume gli agenti hanno trovato anche delle tracce di vernice bianca, compatibile con il paraurti della loro macchina. Purtroppo nonostante il tempestivo intervento degli agenti, per i due non c’è stato più nulla da fare ed i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.