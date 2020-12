Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella notte di mercoledì 23 dicembre, a Scarperia, in provincia di Firenze. Purtroppo Sofia Giovanetti non ce l’ha fatta, si è spenta a soli 22 anni. Tutta la comunità, ora è in lutto e i familiari sono distrutti dalla sua tragica ed improvvisa perdita.

CREDIT: FACEBOOK

Un impatto che non le ha lasciato scampo, i sanitari intervenuti non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. La giovane è deceduta praticamente sul colpo.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato poco prima di mezzanotte, in pieno coprifuoco. Precisamente in via Kennedy, una strada già molto conosciuta per altri episodi simili, che hanno portato al decesso di altre persone.

I passanti appena si sono resi conto dell’accaduto, hanno lanciato tempestivamente l’allarme al 118 ed alle forze dell’ordine, che sono arrivati in pochi minuti.

Sul posto erano presenti un’ambulanza, un’auto media, i vigili del fuoco ed anche diverse volanti dei carabinieri. Sofia purtroppo era rimasta incastrata tra le lamiere della sua macchina e i pompieri hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarla.

I medici subito dopo, hanno cercato di rianimarla per diversi minuti, ma nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Infatti alla fine, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Incidente a Scarperia, la dinamica

CREDIT: DRONE SNAP

Gli agenti intervenuti sul posto hanno preso tutti i rilievi necessari ed al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Da ciò che è emerso nelle ultime ore, sembrerebbe che la ragazza abbia urtato contro un ostacolo laterale, che era sul ciglio della strada e subito dopo il veicolo si è capovolto per diverse volte. Infatti Sofia è rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto.

CREDIT: FACEBOOK

La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno cercando di capire se ci siano altri veicoli coinvolti e soprattutto come si è verificato il drammatico incidente.