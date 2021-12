È un momento davvero doloroso e straziante quello che stanno vivendo i familiari e tutti gli amici di Pierpaolo Barbato, il ragazzo di 28 anni, morto poco dopo le dimissioni dall’ospedale. I suoi genitori hanno deciso di sporgere denuncia, per capire l’esatta causa che ha portato al suo decesso.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita davvero terribile che ha scosso migliaia di persone. Il giovane era molto conosciuto in città, infatti in tanti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sul web.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia è avvenuta nella giornata di martedì 21 dicembre. Precisamente nell’albergo che il ragazzo gestiva insieme al fratello, a Salerno.

Pierpaolo Barbato stava male. Accusava alcuni strani malori e di conseguenza, ha deciso di andare al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi D’Aragona.

I medici dopo una visita e dopo tutti i controlli del caso, hanno deciso di rimandarlo a casa. Tuttavia, poche ore dopo è avvenuto l’impensabile. Il ragazzo si è accasciato a terra ed ha perso la vita. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti per salvarlo. Hanno potuto solo constatare il suo decesso.

I genitori sconvolti dall’improvvisa perdita, hanno voluto sporgere denuncia ed hanno anche chiesto che venga effettuata l’autopsia sul corpo. Vogliono sapere l’esatta causa che ha portato al decesso del figlio di appena 28 anni, che fino a quel momento non aveva mai avuto gravi problemi di salute.

Il messaggio straziante della fidanzata di Pierpaolo Barbato

Pierpaolo era il figlio del noto presidente dell’azienda ‘Salerno Sistemi‘. Proprio per questo insieme alla famiglia, è molto conosciuto in città. Tante persone in queste ore hanno voluto pubblicare dei messaggi di addio sui social. Tra questi c’è anche quello straziante della fidanzata Federica. Ha scritto:

Non si spiega il dolore immenso che mi hai lasciato, non ho la forza di sopravvivere e non voglio pensare di dover essere forte perché la mia forza eri tu. Una volta dicesti: ‘Io e te insieme siamo una forza, non ci ferma nessuno’ e dicevi bene amore, insieme, perché da sola non riesco ad immaginare un solo secondo senza di te mamino mio.